به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ آتش‌سوزی در انبار کود و لاستیک در روستای اعلای سمنان مهار شد.

بامداد امروز با اعلام این حریق تیم عملیاتی ایستگاه ۵ به محل حادثه اعزام شدند.

آتش یار سوم آرش یحیایی، فرمانده تیم عملیاتی گفت : در این مرکز حجم قابل توجهی از کود بار و لاستیک آتش گرفته بود که به دلیل ماهیت مواد سوختنی، ظرفیت گسترش سریع آتش را داشت .

وی افزود: مأموران بلافاصله با استفاده از تجهیزات لوله‌کشی و استفاده از آب خودروها، عملیات اطفای اولیه را آغاز کردند.

به گفته وی ، به منظور تسریع در عملیات و اطفا کامل، با هماهنگی مالک محل، از یک دستگاه تراکتور جهت جابه‌جایی کود‌ها استفاده شد.و با توجه به اتمام ذخیره آب خودرو‌های امدادی، تیم عملیاتی با استفاده از پمپ روبین و تجهیزات کف‌کش، از استخر مجاور دامداری آب‌گیری و عملیات اطفا را کامل کردند.