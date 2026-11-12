سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به وضع تاسف بار انسانی در غزه نوشت: وضع فاجعه‌بار غزه دیگر مدتی است، جایی در تیتر رسانه‌های غربی ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به وضع فاجعه بار انسانی در غزه نوشت: وضع فاجعه‌بار غزه دیگر مدتی است، جایی در تیتر رسانه‌های غربی ندارد.

یک نسل‌کشی خاموش در جریان است؛ و تقریباً هیچ توجهی به آن نمی‌شود. این مایه شرمساری است و نشان می‌دهد که اسرائیل دست‌کم در یکی از ابعاد تلاش خود برای جنگ‌افروری با هدف منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌هایش، موفق شده است.