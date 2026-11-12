پخش زنده
امروز: -
پیگیری مصوبات طرحهای هفته دولت در سفر معاون رئیس جمهور و اختصاص اعتبار برای اجرای طرحهای زیر بنایی در گلستان موضوعاتی بود که در جلسه شورای برنامه ریزی استان مورد بررسی قر ار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: توسعه استان با همافزایی، سرمایهگذاری و مدیریت مصرف انرژی شتاب میگیرد.
علیاصغر طهماسبی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، گفت: گلستان دارای ظرفیتهای فراوانی در حوزههای کشاورزی، گردشگری، سلامت و تجارت است که باید برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی بهکار گرفته شوند.