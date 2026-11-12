هم‌افزایی، سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف انرژی در تمام حوزه ها لازمه توسعه گلستان

هم‌افزایی، سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف انرژی در تمام حوزه ها لازمه توسعه گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: توسعه استان با هم‌افزایی، سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف انرژی شتاب می‌گیرد.

‎علی‌اصغر طهماسبی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، گفت: گلستان دارای ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، سلامت و تجارت است که باید برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی به‌کار گرفته شوند.