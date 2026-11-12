به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین محموله خط تولید کامل گچ سفید با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ تن، با هدف صادرات و نصب در شهر سلیمانیه عراق، با حضور محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران اقتصادی و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، از محل واحد صنعتی دانش‌بنیان مستقر در ناحیه صنعتی کریم‌آباد ارومیه بارگیری و به مقصد عراق ارسال شد.

این واحد صنعتی دانش‌بنیان از تولیدکنندگان تخصصی کوره‌های عظیم صنعتی است و صادرات این خط تولید کامل برای نخستین بار به کشور عراق، دستاوردی ارزشمند در حوزه صنعت، مهندسی و توان فنی متخصصان داخلی به شمار می‌رود که بیانگر ظرفیت صنایع آذربایجان‌غربی برای حضور در بازار‌های بین‌المللی و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان است.