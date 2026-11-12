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نخستین محموله خط تولید کامل گچ سفید با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ تن، از ارومیه به شهر سلیمانیه عراق ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین محموله خط تولید کامل گچ سفید با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ تن، با هدف صادرات و نصب در شهر سلیمانیه عراق، با حضور محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مدیران اقتصادی و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، از محل واحد صنعتی دانشبنیان مستقر در ناحیه صنعتی کریمآباد ارومیه بارگیری و به مقصد عراق ارسال شد.
این واحد صنعتی دانشبنیان از تولیدکنندگان تخصصی کورههای عظیم صنعتی است و صادرات این خط تولید کامل برای نخستین بار به کشور عراق، دستاوردی ارزشمند در حوزه صنعت، مهندسی و توان فنی متخصصان داخلی به شمار میرود که بیانگر ظرفیت صنایع آذربایجانغربی برای حضور در بازارهای بینالمللی و توسعه صادرات محصولات دانشبنیان است.