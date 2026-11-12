مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از پیشرفت چشمگیر طرح سه‌راهی ایواوغلی خبر داد و تأکید کرد که تکمیل این طرح، کلید توسعه اقتصادی و ترانزیتی استان و تقویت ارتباطات بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی، گفت: طرح سه‌راهی ایواوغلی که یکی از مهم‌ترین گره‌های ترافیکی و ترانزیتی شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود، هم‌اکنون به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

ارسلان شکری با اشاره به اهمیت استراتژیک این طرح تصریح کرد: این طرح در قالب دو قرارداد مجزا و به‌صورت همزمان در چهار جبهه کاری شامل محور‌های خوی-ایواوغلی، خوی-جلفا، ایواوغلی-بازرگان و محور تبریز در حال اجراست.

او با تشریح وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای استان افزود: در حال حاضر ۵۲۹.۶ کیلومتر از محور‌های کریدوری و مرزی استان با مشارکت ۴۱ پیمانکار در دست اجراست. برای تکمیل این طرح ها، اعتبار بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال مورد نیاز است.

مدیرکل راهداری آذربایجان غربی با تاکید بر نقش حیاتی این مسیر‌ها در تجارت منطقه‌ای گفت: محور‌های مرزی از جمله خوی، قطور، ماکو، بازرگان و جلفا، ستون‌های اصلی شبکه ترانزیتی استان هستند. اجرای طرح های مربوط به این محور‌ها نه تنها باعث ارتقای ایمنی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود، بلکه ظرفیت عبور کالا و پیوند اقتصادی استان با شبکه‌های بین‌المللی را به شدت تقویت می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد که هدف اصلی راهداری استان، تسریع در اجرای طرح ها و تثبیت جایگاه آذربایجان غربی در نقشه تجارت منطقه‌ای از طریق تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای است.