دبیرکل دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو اکو از برگزاری ۲۴ کارگاه و نشست آموزشی با محوریت گردشگری سلامت، هتلداری و گردشگری پایدار و بوم‌گردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس غلامی، گفت: برنامه‌های امسال بر پایه سه محور اصلی طراحی شد که گردشگری سلامت یکی از مهم‌ترین آنها بود و نشست های تخصصی متعددی با هدف بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های حوزه گردشگری سلامت برگزار شد.

او افزود: محور دوم به هتلداری و گردشگری پایدار اختصاص داشت و با حضور استادان برجسته از نقاط مختلف کشور، نشست‌های تخصصی برگزار شد و در محور سوم، موضوع بوم‌گردی با مشارکت رئیس انجمن بوم‌گردی ایران بررسی شد و کارگاه‌های آموزشی مرتبط با آن نیز با استقبال شرکت‌کنندگان همراه شد.

دبیرکل دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو اکو با اشاره به برنامه‌های آموزشی این رویداد افزود: در مجموع ۲۴ کارگاه و نشست های تخصصی روز‌های دوم و سوم سمپوزیوم برگزار شد و بیش از ۵۰۰ مهمان از شهر‌های مختلف کشور در این رویداد حضور داشتند.