وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان اردبیل و بازدید از واحد‌های تولیدی در شهرستان گِرمی گفت: در سازمان تامین اجتماعی به طور متوسط ماهانه ۲۰ هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه می‌شود و ما برای بهره مندی همه آنان از تسهیلات بانکیِ تخفیفی، کیف پول ایجاد کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ احمد میدری از ایجاد کیف پول بازنشستگان از ماه قبل برای گروهی از بازنشستگان برای انجام آزمون‌های فنی خبرداد و گفت: اکنون برای همه بازنشستگان این امکان را ایجاد کرده‌ایم و بازنشستگان از این پس می‌توانند خرید‌های اعتباری انجام دهند و از اول آذر ماه پرداخت‌ها صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه این کیف پنج درصد تخفیف دارد ادامه داد: پیش از این پرداخت‌های بازنشستگان در چند روز انجام می‌شد و کمبود بودجه مستلزم دریافت تسهیلاتی از بانک رفاه بود، اما با راه اندازی این کیف پول، منابع در یک روز پرداخت می‌شود و نیازی به تسهیلات برای رفع ناترازی‌های آخر ماه نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما باید ایجاد اشتغال کنیم تا بازنشستگان حقوق مستمری را دریافت کنند، و از این رو با کمبود بودجه رو‌به‌رو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: شرایط سخت نباید موجب ناامیدی شود و یقین داریم در اراده مصمم مردم تاثیری ندارد و برای عبور از سختی ها در حوزه‌های مختلف ابتکار عمل‌ها صورت گرفته است.