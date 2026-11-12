پخش زنده
امروز: -
تمدید مهلت خوداظهاری جاماندگان افزایش اعتبار کالابرگ طبق جدول زمانبندی جدید، از امروز پنجشنبه ۲۱ آبان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهلت خوداظهاری جاماندگان طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی تمدید شد و مشمولان میتوانند تا روز یکشنبه بر اساس رقم پایانی کد ملی برای تکمیل فرم در سامانه «دولت من» اقدام کنند.
بر اساس جدول زمانبندی جدید:
مشمولان جاافتاده از طرح میتوانند با مراجعه به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند («دولت من»)، فرم خوداظهاری خانوار را تکمیل نمایند.
محمدعلی میرزایی گزارش میدهد؛