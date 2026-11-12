به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهلت خوداظهاری جاماندگان طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی تمدید شد و مشمولان می‌توانند تا روز یکشنبه بر اساس رقم پایانی کد ملی برای تکمیل فرم در سامانه «دولت من» اقدام کنند.

بر اساس جدول زمان‌بندی جدید:

پنج‌شنبه: کد‌های ملی با ارقام پایانی ۰، ۱، ۲، ۳ و ۴

جمعه: کد‌های ملی با ارقام پایانی ۵، ۶ و ۷

شنبه و یکشنبه: کد‌های ملی با ارقام پایانی ۸ و ۹ (تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه)

مشمولان جاافتاده از طرح می‌توانند با مراجعه به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند («دولت من»)، فرم خوداظهاری خانوار را تکمیل نمایند.

محمدعلی میرزایی گزارش می‌دهد؛