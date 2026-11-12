به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با استقرار الگو‌های پایدار بر منطقه، تا اوایل هفته آینده شاهد جوی آرام در سطح استان خواهیم بود که در ساعات اولیه روز با مه یا غبار صبحگاهی همراه خواهد شد.

طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۶- و ۷+ در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۹- سردترین و پلدشت با ۱۰+ گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

از نظر دمایی توده هوای سرد طی امروز هم در سطح استان ماندگار خواهد بود و از فردا روند تدریجی و نسبی افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.