رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مراغه از آسفالت ریزی ۲۱ کیلومتر راه روستایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علیرضا ملارحیمی گفت:برای بهسازی روکش آسفالت ۸ محور روستایی در این شهرستان ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار کرد:امسال روکش آسفالت محور داش آتان به مردق، ملاقاسم، آغ کند، ساروجه، خطب و آغجه مشهد بهسازی شده است.

ملارحیمی گفت: اجرای این طرح‌ها مطالبه چند ساله اهالی روستا‌ها بود و به صورت کامل به بهره برداری رسیده است.

رئیس راه داری مراغه اضافه کرد:با هدف توسعه روستا‌ها و معکوس شدن جریان مهاجرت از شهر به روستا‌ها بهسازی و آسفالت راه‌ها از اولویت برنامه‌های راهداری است.