مجموعه تلویزیونی «حماسه زاگرس»، رونمایی از مستند «نقاش آسمان» و خراسان شمالی میزبان دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان»، خبرهای «پشت صحنه» است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «حماسه زاگرس» به زودی از تلویزیون پخش خواهد شد.

علی اوسیوند و هومن برق نورد، از بازیگران این مجموعه هستند.

این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی حسن آخوندپور روایتی از زندگی و مبارزات شیرعلی‌مردان خان بختیاری است.

داستان «حماسه زاگرس» از سال ۱۳۰۱ و زمانی آغاز می‌شود، که انگلستان برای تأمین منافع خود در میان ایل بختیاری اختلاف می‌اندازد.

«نقاش آسمان» روایتی از زندگی و مجاهدت‌های شهید سرلشکر محمود باقری، پدر موشکی مقاومت رونمایی شد.

این مستندی سه قسمتی که در مرکز سیمرغ تولید شده است مهمان شبکه سه سیما می‌شود.

خراسان شمالی میزبان دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان»، است. از ۲۳ تا ۲۹ آبان برنامه‌های شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به خراسان شمالی اختصاص پیدا می‌کند.