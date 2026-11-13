مردم شهر‌های جنوب غرب خوزستان در دویست و پنجاه و هشتمین تجمع شبانه بر حمایت از رهبری و نیرو‌های مسلح تاکید کردند.

حضور مردم جنوب غرب خوزستان در دویست و پنجاه و هشتمین تجمع شبانه

حضور مردم جنوب غرب خوزستان در دویست و پنجاه و هشتمین تجمع شبانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، خیابان‌های شهر‌های جنوب غرب خوزستان در دویست و پنجاه و هشتمین تجمع شبانه، میزبان حضور مردمی بود که در این اجتماع، بر همبستگی و انسجام ملی تأکید کردند.

شرکتکنندگان در این گردهمایی‌ها با سردادن شعار‌های انقلابی، حمایت خود را از رهبری و نیرو‌های مسلح اعلام کرده و بر حفظ وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدید‌ها تأکید دارند.

حضور مستمر مردم در این تجمع‌ها، در شرایطی که انسجام ملی اهمیت ویژه‌ای دارد، بیانگر تأکید شرکت‌کنندگان بر همبستگی و ایستادگی در برابر تهدیدهاست.