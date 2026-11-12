معاون میراث فرهنگی استان زنجان، با اشاره به جایگاه ویژه آثار تاریخی این استان، بر لزوم توجه به ارزش‌های جهانی میراث فرهنگی و همچنین شکوه معماری گنبد سلطانیه تأکید کرد و این آثار را نماد تمدن و هنر ایرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدرضا محمدپور گفت: با پرداختن به اهمیت حفظ و احیای آثار تاریخی منطقه، بر ارزش‌های چندجانبه میراث فرهنگی تأکید کرد و آن را یکی از گنجینه‌های ارزشمند منطقه دانست.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان در ادامه با اشاره به اهمیت گردشگری تاریخی در استان زنجان، به بازدید نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان از گنبد تاریخی سلطانیه پرداخت و افزود: آیت‌الله شعبانی در جریان سفر خود به استان زنجان، با بازدید از این بنای باشکوه، از نزدیک با جلوه‌های خیره‌کننده معماری و عظمت این اثر ماندگار تاریخی آشنا شدند.

وی با توصیف ویژگی‌های فنی این اثر ماندگار افزود: گنبد سلطانیه، یادگار دوران شکوه حکومت ایلخانی و آرامگاه سلطان محمد خدابنده، با معماری کم‌نظیر و ابعاد عظیم سازه‌ای خود، یکی از شاخص‌ترین آثار میراث فرهنگی ایران و از افتخارات بی‌بدیل معماری ایرانی-اسلامی به‌شمار می‌رود که همواره توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

محمدپور بر نقش این بنا در ترویج فرهنگ و هنر تأکید کرد و گفت: این بنای باشکوه که همچنان روایتگر هنر، دانش و شکوه تمدن ایرانی است، نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه نمادی از هویت و اصالت ملت ماست که باید با تمام توان از آن محافظت کرد.

معاون میراث فرهنگی زنجان در پایان گفت: که تداوم تماشای این شکوه تاریخی در گنبد سلطانیه، می‌تواند موتور محرک توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ غنی استان زنجان به جهانیان باشد.