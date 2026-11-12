رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به روند صعودی قیمت‌ها در برخی خدمات توسط طرف‌های سعودی، گفت: هدف ما مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از انتقال مستقیم اثر افزایش قیمت‌های ارزی به زائران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در خصوص آخرین دستاورد‌ها و رایزنی‌های هیئت اعزامی این سازمان در سفر جاری، از برگزاری دیدار‌های راهبردی با مقامات ارشد عربستان سعودی جهت نهایی‌سازی قرارداد‌های حج ۱۴۰۶ خبر داد.

رشیدیان با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با وزیر حج و عمره عربستان و معاونین ایشان، تأکید کرد: هدف اصلی هیئت اعزامی ایران به عربستان، ایجاد هماهنگی‌های گسترده‌تر برای تضمین امنیت، سلامت و برگزاری حج با عزت و کرامت برای زائران ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌های حج جمهوری اسلامی مطابق با سنوات گذشته و با هماهنگی‌های لازم اجرا خواهد شد.

رشیدیان در بخش دیگری از اظهارات خود به بررسی ظرفیت‌های شرکت‌های خدماتی در حوزه‌های مسکن، تغذیه، حمل‌ونقل و بهداشت در مناسک حج (مکه، مدینه، عرفات، مشعر و منا) پرداخت.

وی با اشاره به روند صعودی قیمت‌ها در برخی خدمات توسط طرف‌های سعودی، اظهار داشت: تلاش اصلی ما در این سفر، بررسی ظرفیت‌های بالقوه شرکت‌های مختلف برای ارائه خدمات باکیفیت و در عین حال با هزینه مناسب‌تر است. هدف ما مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از انتقال مستقیم اثر افزایش قیمت‌های ارزی به زائران است.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین از فرصت‌های ایجاد شده در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای تعامل با نمایندگان کشور‌های اسلامی بهره‌برداری کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تبادل تجارب در برگزاری بهتر مناسک، افزود: این تعاملات علاوه بر ارتقای سطح کیفی حج، زمینه‌ساز تقویت اتحاد و وحدت میان کشور‌های اسلامی می‌شود. امیدواریم این پیوند‌ها منجر به گسترش دوستی و برقراری آرامش در منطقه و پایان دادن به درگیری‌ها و جنگ‌ها گردد.