به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، این روز‌ها دیار علویان میزبان مهمانانی است که سال‌ها در غربت آرامیده بودند. پیکر‌های مطهر شهدای خوشنام و شهید مهدی محمدزاده، رزمنده‌ای که در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید، وارد استان شده‌اند تا عطر ایثار، مقاومت و فداکاری را دوباره در این خطه بپراکند.

مراسم وداع با این شهیدان والامقام با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر‌های مختلف استان برگزار شد. حال و هوای شهر با ورود این لاله‌های گمنام دگرگون شده و گویی شهری نفس تازه‌ای کشیده است.

گزارش از مانا عبدی