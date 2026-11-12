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مازندران این روزها میزبان مهمانانی است که سالها در غربت آرامیده بودند؛ شهدای خوشنام و شهید مهدی محمدزاده که برای زنده کردن عطر مقاومت به این دیار بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، این روزها دیار علویان میزبان مهمانانی است که سالها در غربت آرامیده بودند. پیکرهای مطهر شهدای خوشنام و شهید مهدی محمدزاده، رزمندهای که در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید، وارد استان شدهاند تا عطر ایثار، مقاومت و فداکاری را دوباره در این خطه بپراکند.
مراسم وداع با این شهیدان والامقام با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهرهای مختلف استان برگزار شد. حال و هوای شهر با ورود این لالههای گمنام دگرگون شده و گویی شهری نفس تازهای کشیده است.
گزارش از مانا عبدی