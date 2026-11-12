گوگل دیپ‌مایند با معرفی مدل هوش مصنوعی AlphaGenome ۲، توانست دقت پیش‌بینی اثر تغییرات ژنتیکی در سلول‌های مختلف بدن را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از شرکت گوگل این مدل جدید که با بیش از ۱۰۷ میلیون پروفایل سلولی آموزش دیده است، برخلاف نسخه‌های قبلی، به‌جای بررسی کلی بافت‌ها، تغییرات DNA را در سطح سلول‌های تک و در وضعیت‌های مختلف زیستی بررسی می‌کند.

در آزمایش‌های انجام شده، آلفاژنوم ۲ توانسته است تغییرات ژنتیکی عامل بیماری را نسبت به نسخه پیشین، تقریباً دو برابر شناسایی کند. این مدل همچنین در تشخیص اینکه یک تغییر ژنتیکی باعث افزایش یا کاهش فعالیت یک ژن می‌شود، عملکرد بسیار بهتری داشته است.

از جمله کاربرد‌های این سیستم، توانایی آن در تحلیل دقیق سلول‌های ایمنی در مواجهه با ویروس‌هایی مانند کووید-۱۹ و همچنین بررسی مکانیسم‌های بیماری‌هایی نظیر التهاب روده است.

با این حال، دیپ‌مایند تأکید کرده است که این مدل فعلاً یک ابزار پژوهشی است و نتایج آن برای استفاده در تشخیص‌های پزشکی و بالینی، همچنان نیازمند تأیید آزمایشگاهی است.