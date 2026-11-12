با کاهش دما و بیشتر شدن خطر سرمازدگی برای افراد بی‌سرپناه، تیم‌های شناسایی و ساماندهی شهرداری مشهد در سراسر شهر به صورت آماده‌باش درآمده‌اند و به طور مستمر به شناسایی این افراد و ارائه حمایت‌های لازم مشغول هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با تأکید بر آمادگی مددسرا‌های شهرداری مشهد، اظهار کرد: این مراکز با توجه به برودت هوا، پذیرای افراد هستند و گشت‌های شناسایی به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند.

مهدی ابراهیمی بیان کرد: آمار اسکان شبانه در مددسرا‌های مشهد نشان می‌دهد که در روز ۱۵ آبان ۹۰ نفر، ۱۶ آبان ۸۹ نفر، ۱۷ آبان ۹۶ نفر، ۱۸ آبان ۹۴ نفر و ۱۹ آبان ۱۰۱ نفر در این مراکز، پذیرش شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در نجات جان افراد بی‌سرپناه، خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان می‌تواند از بروز حوادث ناشی از سرما جلوگیری کند. شهروندان در صورت مشاهده افراد آسیب‌دیده اجتماعی می‌توانند نشانی دقیق را از طریق سامانه ۱۳۷، شناسه hami_shahr@ در بله، روبیکا و ایتا و یا شماره ۰۹۰۴۷۲۸۲۷۷۰ اعلام کنند تا نیرو‌های تخصصی در سریع‌ترین زمان در محل حضور یابند.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد تصریح کرد: احساس مسئولیت اجتماعی در برابر افراد آسیب‌پذیر به‌ویژه در روز‌های سرد، در حفظ جان و سلامتی آنان اثرگذار است.