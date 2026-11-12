۲۵۶ شب ایستادگی مردم ایلام در قرار شبانه، به نقطه‌ای رسیده که ناظران آن را زلزله‌ای در محاسبات جنگ‌طلبان آمریکایی-صهیونیستی می‌دانند.

۲۵۶ شب ایستادگی؛ ایلام و ایران، اقتدار در اراده، مقاومت در میدان

۲۵۶ شب ایستادگی؛ ایلام و ایران، اقتدار در اراده، مقاومت در میدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم ایلام در ۲۵۶ شب گذشته، در سرمای و گرما، صحنه را خالی نکردند و هر شب، پیام ایستادگی را از دل خیابان‌ها به گوش جهانیان رساندند.

این استمرار، امروز از یک حضور محلی فراتر رفته و به نمادی از مقاومت یک ملت در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه تبدیل شده است؛ نمادی که به باور تحلیلگران، محاسبات جریان جنگ‌طلب در واشنگتن و تل‌آویو را به هم ریخته است.

اکنون ملت ایران در آستانه پیروزی جنگ اراده‌هاست؛ جنگی که در آن، برگ برنده نه سلاح، بلکه ایستادگی مردم است.