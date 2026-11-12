تجمعات شبانه مردم در شهر‌های جنوب غرب خوزستان با سردادن شعارهای خونخواهی رهبر شهید و حمایت از مقاومت، بر اهمیت انسجام ملی و توسل به اهل‌بیت (ع) تأکید کردند.

خیابان‌های جنوب غرب خوزستان، قرار شبانه مردم برای اعلام وفاداری به ایران

خیابان‌های جنوب غرب خوزستان، قرار شبانه مردم برای اعلام وفاداری به ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهر‌های جنوب غرب خوزستان در تجمعات شبانه، با حضور در خیابان‌ها و در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، همبستگی و همراهی خود را با کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهای خونخواهی رهبر شهید و حمایت از مقاومت، هم‌زمان با آغاز ایام فاطمیه، توسل به اهل‌بیت (ع) و پیروی از مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) را از ضرورت‌های امروز دانستند.

آنان همچنین در این تجمعات از تجدید عهد با فرمانده معظم کل قوا و آمادگی برای دفاع از انقلاب و ایران اسلامی تا پای جان سخن می‌گویند.