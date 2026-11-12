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تجمعات شبانه مردم در شهرهای جنوب غرب خوزستان با سردادن شعارهای خونخواهی رهبر شهید و حمایت از مقاومت، بر اهمیت انسجام ملی و توسل به اهلبیت (ع) تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهرهای جنوب غرب خوزستان در تجمعات شبانه، با حضور در خیابانها و در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، همبستگی و همراهی خود را با کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام میکنند.
شرکتکنندگان در این تجمع با سردادن شعارهای خونخواهی رهبر شهید و حمایت از مقاومت، همزمان با آغاز ایام فاطمیه، توسل به اهلبیت (ع) و پیروی از مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) را از ضرورتهای امروز دانستند.
آنان همچنین در این تجمعات از تجدید عهد با فرمانده معظم کل قوا و آمادگی برای دفاع از انقلاب و ایران اسلامی تا پای جان سخن میگویند.