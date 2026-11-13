مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان در آستانه فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، از تجهیز و غنی‌سازی مخازن کتابخانه‌های عمومی استان با خرید و توزیع ۶ هزار نسخه کتاب جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمد رضاخانی؛ با اشاره به اهمیت به‌روز‌رسانی منابع و توجه ویژه به قشر کودک و نوجوان گفت: این اقدام ارزشمند شامل شش هزار نسخه کتاب متنوع در حوزه‌های کودک و نوجوان است که با برنامه‌ریزی دقیق و از محل اعتبارات استانی و همچنین درآمد حاصل از فروش کتب بازیافتی تأمین شده است.

رضاخانی با بیان اینکه اعتبار هزینه شده برای خرید این منابع بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان است، افزود: تقویت منابع کتابخانه‌ها به‌ویژه در بخش کودک و نوجوان، نقش بنیادینی در ترویج فرهنگ مطالعه از سنین پایه دارد و تلاش ما بر این است که با تخصیص بهینه منابع، دسترسی اعضا و دوستداران کتاب در تمامی نقاط شهری و روستایی استان به تازه‌های نشر فراهم شود.

وی گفت: این منابع پس از طی مراحل ثبت و آماده‌سازی، در قالب طرح‌های ویژه هفته کتاب به تمامی کتابخانه‌های عمومی نهادی سطح استان زنجان ارسال خواهد شد تا گامی مؤثر در جهت پویایی هرچه بیشتر فضای مطالعاتی و پاسخگویی به نیاز‌های فرهنگی مخاطبان برداشته شود.

أمین منابع به‌صورت مستمر از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام می‌گیرد و طرح‌هایی مانند «قاصدک» و «شهرزاد» در جهت تأمین منابع و غنی‌سازی مخازن در ماه‌های گذشته توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به اجرا درآمده است.