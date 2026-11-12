به گزارش خبرگزاری صداوسیما و بنا به اعلام روابط عمومی نیروی دریایی سپاه،شب گذشته این دو فروند نفتکش متخلف، باوجود هشدار و اخطار مکرر مرکز کنترل تردد تنگه هرمز مبنی بر غیرمجاز و ناایمن بودن مسیر جنوبی، در هنگام عبور دچار حادثه و با انفجار بسیار مهیبی متوقف شدند.

هر دو شناور از نوع ابرنفتکش بوده، در مجموع بیش از ۴ میلیون بشکه نفت حمل می کردند و اکنون در آتش اعتماد به ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا در حال سوختن هستند.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرده: هر شناوری در خلیج فارس و تنگه هرمز سامانه های ناوبری خود را خاموش و با ارتش قاچاقچی آمریکا در عبور از مسیر غیرمجاز جنوبی تنگه هرمز همکاری کند سرانجامی اینگونه خواهد داشت.