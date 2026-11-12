دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی در قاین، در پی برگزاری جلسات مستمر و پیگیری‌های قضایی و با اجرای دستورالعمل ساماندهی وسایل نقلیه توقیفی خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات گفت: برای ساماندهی وضعیت ۱۴۵وسیله نقلیه توقیفی و جلوگیری از انباشت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ قاین، جلسات مستمر و پیگیری‌های قضایی با هدف تعیین تکلیف این وسایل نقلیه در دستور کار قرار گرفت.

عبدالله زاده افزود: در نتیجه این پیگیری‌ها، وضعیت وسایل نقلیه توقیفی که مهلت‌های قانونی مربوط به آنها تا ۳۰ شهریور سال جاری سپری شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف آنها انجام شد.

وی گفت: با توجه به سپری شدن مهلت‌های مقرر در «دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی» ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، اقدامات لازم برای اطلاع‌رسانی و فراهم کردن زمینه مراجعه مالکان و تعیین تکلیف وسایل نقلیه انجام شده بود؛ با این وجود، مالکان برخی از این وسایل نقلیه مراجعه نکرده و در مواردی نیز امکان شناسایی آنان فراهم نشده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات افزود: تعیین تکلیف به موقع این وسایل نقلیه، علاوه بر جلوگیری از انباشت اموال در پارکینگ‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی نگهداری، در صیانت از حقوق مالکان، حفظ حقوق عمومی و کاهش مشکلات ناشی از توقف طولانی‌مدت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها نقش مؤثری دارد.