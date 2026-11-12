یک واحد نانوایی در اردکان استان یزد به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشت عمومی مهر وموم و به مرجع قضایی معرفی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، گشت مشترک بازرسی از نانوایی‌های شهرستان اردکان با حضور نماینده دادستان اردکان، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی، بازرسان فرمانداری ویژه شهرستان و نمایندگان اتحادیه برگزار شد.

نماینده دادستان اردکان گفت: در جریان این بازرسی‌ها، یک واحد نانوایی به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشت عمومی مهر وموم و به مرجع قضایی معرفی شد.

حجت‌الاسلام روح‌الامین افزود: همچنین برای یک واحد صنفی به دلیل کم‌فروشی، پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و به سه واحد صنفی متخلف نیز اخطار داده شد.

وی با تأکید بر استمرار گشت‌های مشترک و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها، برخورد قانونی و قضایی با متخلفان را ضروری دانست.