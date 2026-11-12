به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی نصیری در مراسم آغاز برنامه آموزش داوطلبان حمایت روان‌شناختی در بحران که با حضور آنا پائولینی، سرپرست دفتر یونسکو در تهران برگزار شد، اظهار داشت: این دوره بازآموزی و توانمندسازی با هدف ارتقای دانش و مهارت ۸۸۰ نفر از داوطلبان در مناطق ۲۲گانه شهر تهران طراحی شده است.

وی افزود: در این برنامه، داوطلبان مهارت‌های کلیدی از جمله ارائه کمک‌های اولیه روان‌شناختی، نحوه مواجهه و برقراری ارتباط مؤثر با افراد آسیب‌دیده، شناسایی اولویت‌های روانی-اجتماعی و تسهیل ارجاع موارد نیازمند مداخله تخصصی را فرا خواهند گرفت.

نصیری همچنین با اشاره به جزئیات این دوره آموزشی افزود: یکی از محور‌های مهم این برنامه، تولید محتوای آموزشی متناسب با کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده یا متأثر از بحران و جنگ است. هدف این است که با بهره‌گیری از روش‌های ساده خودمراقبتی، آرام‌سازی و نحوه دسترسی به حمایت‌های مناسب، زمینه آشنایی کودکان و خانواده‌ها با واکنش‌های طبیعی روانی در شرایط بحران فراهم شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان تأکید کرد: اجرای این اقدام، گامی مهم در راستای تقویت آمادگی جامعه، به‌ویژه توجه به ظرفیت‌های محله‌محور و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در مواجهه با حوادث و بحران‌ها به شمار می‌رود.