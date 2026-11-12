مشاور معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد از پرداخت تسهیلات به حدود ۵ هزار بنگاه اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت: برای حمایت از ۳۰ هزار بنگاه دیگر نیز تسهیلات سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رحیمی مشاور معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با حضور در برنامه «روی خط خبر» با تشریح بسته‌های حمایتی دولت برای بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید اظهار کرد: در نخستین بسته حمایتی، با هدف افزایش تاب‌آوری کسب‌وکار‌ها و جلوگیری از تعدیل نیروی کار، کمک‌هزینه حقوق و دستمزد پرداخت شد که تاکنون ۳۱۳ هزار نفر در ۹ هزار بنگاه اقتصادی از این حمایت بهره‌مند شده‌اند. مجموع پرداختی این بخش از محل شبکه بانکی به حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در بخش حمایت از بنگاه‌های دارای خسارت فیزیکی، تاکنون نزدیک به ۵ هزار کسب‌وکار با خسارت کمتر از یک میلیارد تومان، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

رحیمی ادامه داد: برای بنگاه‌هایی که بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند نیز حدود ۹۰۰ پرونده تکمیل شده و پرداخت نزدیک به ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای این واحد‌ها پیش‌بینی شده است.

مشاور معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به حمایت از بنگاه‌های دارای خسارت بیش از ۱۰ میلیارد تومان گفت: حدود ۳ هزار و ۳۰۰ بنگاه در این گروه از سوی وزارت صمت و دستگاه‌های مربوط ارزیابی شده‌اند و تأمین مالی آنها از طریق شبکه بانکی و ابزار‌هایی مانند انتشار اوراق و فکتورینگ دنبال می‌شود.

وی همچنین از آغاز مرحله جدید حمایت از بنگاه‌ها خبر داد و گفت: در این مرحله، ۳۰ هزار کسب‌وکار با فروش عملیاتی ۱۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان شناسایی شده‌اند که می‌توانند معادل ۱۰ درصد فروش عملیاتی سال ۱۴۰۴ خود تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند. پیامک اطلاع‌رسانی به این بنگاه‌ها از ۲۳ آبان ارسال می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه وزارت اقتصاد به نشانی «کات. مفا. آی‌آر» ثبت‌نام کنند.

رحیمی با اشاره به حمایت از تداوم پوشش بیمه‌ای کارگران نیز گفت: بنگاه‌هایی که به‌دلیل شرایط جنگی در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی با مشکل مواجه شده‌اند، می‌توانند از طریق درگاه اکوتام بانک تجارت، برای دریافت اوراق گام و تسویه بدهی‌های بیمه‌ای اقدام کنند.

حمایت‌های وزارت صمت از واحد‌های آسیب‌دیده

در ادامه این برنامه، اسماعیلی‌پور، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار و تأمین مالی وزارت صمت، از آسیب فیزیکی به یک‌هزار و ۴۳۹ واحد صنعتی، معدنی و صنفی در جریان جنگ خبر داد و گفت: میزان خسارت این واحد‌ها از آسیب‌های جزئی تا تخریب کامل متفاوت است.

وی افزود: برای تسریع در بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید، بسته حمایتی تخصیص زمین جایگزین در شهرک‌های صنعتی ابلاغ شده و ۱۵۱۶ قرارداد واگذاری زمین و حق انتفاع نیز مشمول استمهال شده است.

مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار و تأمین مالی وزارت صمت با اشاره به درخواست ۵۰ واحد برای دریافت زمین جایگزین گفت: بسیاری از این واحد‌ها فرایند احیا و بازسازی را آغاز کرده‌اند.

اسماعیلی‌پور همچنین از پیش‌بینی دو مسیر حمایتی برای واحد‌های دارای تخریب صددرصدی خبر داد و افزود: صندوق‌های تخصصی وزارت صمت برای ارائه تسهیلات و تضامین به این واحد‌ها مأموریت یافته‌اند و مسیر دیگری نیز با همکاری بانک مرکزی برای تأمین مالی واحد‌های دارای نقش گلوگاهی در تولید در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های آسیب‌دیده، مسیر ویژه‌ای در وزارت صمت برای تسهیل واردات و تخصیص ارز پیش‌بینی شده است.