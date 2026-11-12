رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی خوزستان، از آمادگی این استان برای جذب سرمایه‌گذاران افغانستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری در نشست مشترک روسای اتاق‌های بازرگانی اهواز و هرات افغانستان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازتعریف روابط اقتصادی میان دو طرف اظهار کرد: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای نباید صرفا به مبادله کالا محدود بماند، بلکه باید با شناسایی مزیت‌های اقتصادی، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

وی با بیان اینکه خوزستان از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه صنعت، کشاورزی، تجارت و حمل‌ونقل برخوردار است، افزود: نزدیکی جغرافیایی، برخورداری از زیرساخت‌های تجاری و امکان دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، فرصت مناسبی برای گسترش همکاری با فعالان اقتصادی افغانستان، به‌ویژه تجار هرات، ایجاد کرده است.

ظرفیت‌های خوزستان برای توسعه تجارت منطقه‌ای

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به موقعیت ترانزیتی استان عنوان کرد: وجود بنادر تجاری، مرزهای زمینی با عراق و دسترسی به آبراه‌های خلیج فارس، امکان ایفای نقش موثرتر خوزستان در زنجیره حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای را فراهم کرده است.

عموری ادامه داد: یکی از زمینه‌های قابل بررسی در همکاری با افغانستان، استفاده از ظرفیت‌های تجاری این کشور برای تامین بخشی از کالاهای مورد نیاز و همچنین توسعه مسیرهای انتقال کالا به بازارهای هدف است.

وی با اشاره به بازار عراق به‌عنوان یکی از مقاصد مهم تجاری منطقه گفت: تجار افغانستانی می‌توانند با استفاده از زیرساخت‌های بندری و مرزی خوزستان، مسیرهای جدیدی برای انتقال محصولات خود به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس تعریف کنند.

عموری تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های بندری عراق و ظرفیت‌های حمل‌ونقلی خوزستان، زمینه مناسبی برای بررسی ایجاد یک مسیر ترانزیتی میان افغانستان، خوزستان و عراق فراهم کرده است؛ مسیری که در صورت برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالان اقتصادی، می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش حجم تجارت منطقه‌ای منجر شود.

تولید بدون کارخانه؛ راهکاری برای جذب سرمایه افغانستانی‌ها

رییس اتاق بازرگانی اهواز در تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌جای تمرکز صرف بر احداث واحدهای صنعتی جدید تاکید کرد و گفت: خوزستان دارای صنایع مادر و کارخانه‌های بزرگی است که در برخی بخش‌ها از تمام توان تولیدی خود استفاده نمی‌کنند؛ این ظرفیت می‌تواند زمینه مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه فعالان اقتصادی افغانستان، باشد.

وی با اشاره به الگوی اقتصادی «تولید بدون کارخانه» اظهار کرد: سرمایه‌گذاران افغانستانی برای آغاز فعالیت تولیدی در خوزستان الزاما نیازی به احداث کارخانه، خرید ماشین‌آلات و ایجاد زیرساخت‌های پرهزینه ندارند؛ بلکه می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی استان، بخشی از فرآیند تولید محصولات مورد نظر خود را به این مجموعه‌ها واگذار کنند.

عموری افزود: در چنین مدلی، سرمایه‌گذار با مدیریت تامین مواد اولیه، انتخاب محصول، طراحی و توسعه برند و بازاریابی، از امکانات و خطوط تولید کارخانه‌های موجود استفاده می‌کند؛ در نتیجه، محصول با برند اختصاصی سرمایه‌گذار تولید و متناسب با بازارهای هدف عرضه می‌شود.

وی این الگو را فرصتی برای کاهش هزینه‌های ورود به فعالیت صنعتی دانست و بیان کرد: تولید بدون کارخانه می‌تواند نقطه شروع همکاری‌های اقتصادی میان تجار هرات و تولیدکنندگان خوزستان باشد؛ سرمایه‌گذاران افغانستانی از این طریق امکان ارزیابی بازار، توسعه برند و ورود تدریجی به حوزه تولید را خواهند داشت و در مراحل بعدی نیز می‌توانند دامنه فعالیت خود را با سرمایه‌گذاری مستقیم گسترش دهند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین منطقه آزاد اروند را از ظرفیت‌های قابل توجه استان برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی برشمرد و گفت: تسهیلات و مشوق‌های قانونی این منطقه می‌تواند در کنار زیرساخت‌های صنعتی و تجاری خوزستان، زمینه مناسبی برای استقرار فعالیت‌های سرمایه‌گذاران افغانستانی فراهم کند.

عموری اضافه کرد: صنایع غذایی، فرآوری محصولات کشاورزی، بسته‌بندی و سایر حوزه‌هایی که از ظرفیت تولیدی و مزیت اقتصادی در استان برخوردارند، می‌توانند در اولویت بررسی برای همکاری‌های مشترک قرار گیرند؛ البته انتخاب طرح‌ها باید بر اساس مطالعات بازار، امکان تامین مواد اولیه و قابلیت عرضه محصول در بازارهای هدف انجام شود.

تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری همکاری‌های اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه ارتباطات مستقیم میان فعالان اقتصادی دو طرف را ضروری دانست و اظهار کرد: برای تبدیل ظرفیت‌های موجود به پروژه‌های عملیاتی، باید زمینه ارتباط مستمر میان تجار، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی از آمادگی اتاق اهواز برای میزبانی هیات‌های تجاری و اقتصادی هرات خبر داد و افزود: بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برگزاری نشست‌های تخصصی میان فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی زمینه‌های همکاری و شکل‌گیری توافقات تجاری کمک کند.

عموری همچنین تبادل تقویم نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی دو طرف را اقدامی موثر در توسعه تعاملات دانست و گفت: حضور متقابل هیات‌های تجاری در نمایشگاه‌های تخصصی، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی، عرضه محصولات و یافتن شرکای تجاری جدید ایجاد می‌کند.

وی همچنین تشکیل کمیته مشترک همکاری‌های اقتصادی اهواز و هرات را برای پیگیری توافقات پیشنهاد کرد و افزود: این کمیته با معرفی نمایندگان تخصصی از سوی دو اتاق بازرگانی می‌تواند موضوعاتی همچون شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بررسی موانع تجاری، معرفی واحدهای تولیدی مستعد همکاری، هماهنگی هیات‌های اقتصادی و پیگیری پروژه‌های مشترک را دنبال کند.

عموری تاکید کرد: هدف از این تعاملات باید شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی پایدار و نتیجه‌محور باشد؛ به‌گونه‌ای که ضمن توسعه مبادلات تجاری، زمینه ورود سرمایه‌های افغانستانی به بخش‌های تولیدی خوزستان و استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و ترانزیتی استان بیش از گذشته فراهم شود.

در ماه‌های اخیر، همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با تمرکز بر توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی گسترش یافته است.

در آذر ۱۴۰۴ نیز یک هیات ۶۵ نفره ایرانی با هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت کشاورزی وارد هرات شد که در جریان آن، دو طرف درباره ایجاد شرکت سهامی مشترک برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و واردات کالاهای مورد نیاز توافق کردند.

همچنین توسعه خط‌آهن هرات–خواف و مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور از دیگر محورهای مذاکرات اقتصادی و حمل‌ونقلی در ماه‌های اخیر بوده است.