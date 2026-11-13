به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پلیس راهور اصفهان با اشاره به افزایش نظارت پلیس بر خودرو‌های بدون معاینه فنی در آستانه فصل سرد سال گفت:با سرد شدن هوا و احتمال بروز پدیده وارونگی و افزایش آلودگی هوا در اصفهان، برخورد با خودرو‌های بدون معاینه فنی تشدید می‌شود.

سرهنگ پیام خلیلیان با بیان اینکه نقص فنی خودرو‌ها یکی از عوامل بروز حوادث رانندگی است، افزود: مشکلاتی مانند نقص در سیستم روشنایی و ترمز می‌تواند ایمنی خودرو را به خطر بیندازد و زمینه‌ساز تصادف شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه آلایندگی خودرو‌ها نیز از دغدغه‌های شهروندان است، ادامه داد: با سرد شدن هوا و شکل‌گیری پدیده وارونگی، شرایط آلودگی در کلان‌شهر اصفهان دشوارتر می‌شود و پلیس برای کنترل خودرو‌های آلاینده از سامانه‌های هوشمند نظارتی استفاده می‌کند.

خلیلیان درباره برخورد با خودرو‌های دودزا گفت: خودرو‌هایی که آلایندگی و دودزایی زیادی داشته باشند، علاوه بر اعمال قانون، با فک پلاک و اختصاص پلاک اعزام به تعمیر به تعمیرگاه فرستاده می‌شوند، هر سال تعداد زیادی از وسایل نقلیه به دلیل تخلف مربوط به وضعیت فنی از سوی پلیس اعمال قانون می‌شوند.

وی از رانندگان خواست از ابتدای فصل سرد، وضعیت فنی خودرو‌های خود را بررسی کنند و افزود: تعویض فیلتر و صافی هوا و انجام سرویس‌های اولیه خودرو از جمله اقداماتی است که رانندگان باید به آن توجه داشته باشند، همچنین لازم است برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند تا در تردد‌های روزانه مشمول اعمال قانون نشوند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان اصفهان در پایان با تأکید بر نقش رانندگان در حفظ ایمنی تردد گفت: تردد ایمن در شب تا حد زیادی به مسئولیت‌پذیری رانندگان و نگهداری صحیح از خودرو بستگی دارد.