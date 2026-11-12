طرح گازرسانی به منطقه «دار هه رمی» بوکان با صرف اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح گازرسانی به منطقه «دار هه رمی» بوکان که در مهرماه ۱۴۰۴ کلنگ‌زنی شده بود، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان به بهره‌برداری رسید.

برای اجرای این طرح، مجموعاً ۴ هزار و ۴۲۲ متر عملیات گازرسانی با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال در این منطقه انجام گرفته و زمینه برخورداری شهروندان ساکن در این محله از نعمت گاز طبیعی فراهم شده است.

خشایار صنعتی فرماندار بوکان در مراسم افتتاح این طرح گفت: توسعه متوازن خدمات رفاهی و زیرساختی در تمامی مناطق شهری به‌ویژه محلات کم‌برخوردار در اولویت برنامه‌های مدیریت شهرستان قرار دارد و تلاش می‌شود با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مطالبات دیرینه شهروندان به سرانجام برسد.