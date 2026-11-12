وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست شورای اداری استان اردبیل در شهرستان گِرمی گفت: نظام ما در ارتباط عمیق با مردم ریشه دارد و ارتباط مردم و مسئولان ریشه نظام را قوی کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان اردبیل:

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ احمد میدری افزود: این قدرت از رهبری تا نمایندگان، استانداران و وزرا برخاسته که از دل ملت هستند و اگر ارتباط دو سویه مسئولان و مردم نبود، کشور پس از شهادت رهبر و فرماندهان، دچار از هم گسیختگی می‌شد.

وی در این نشست افزود: شرایط خاصی را در کشور سپری می‌کنیم و عزت و اعتلای کشور را بدون تردید مدیون فرماندهان، سربازان و بیش از همه رهبر شهید و مقام معظم رهبری هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: رهبر شهید ما با تدابیر بلندمدتی که در چند دهه گذشته داشتند برای کشور راهبردی انتخاب کردند که موجب تعجب جهانیان شد و ایستادگی ملت ایران باعث تحولات بزرگی در دنیا شده است.

وی اضافه کرد: در نظام اداری هم آدم‌هایی را داریم که مخلصانه تلاش می‌کنند تا وضع کشور بهبود پیدا کند و موفقیت‌های بزرگی که در این جنگ تحمیلی به دست آوردیم نتیجه تلاش کسانی است که هر شب در میدان‌ها حضور دارند و در برابر تورم سنگینی که کشور با آن رو‌به‌رو می‌شود صبر می‌کنند.

میدری تصریح کرد: کارکنان شریفی در نظام کار می‌کنند و نیرو‌های امنیتی و نظامی نیز در صحنه‌ها هستند و ادامه این روحیه، رمز پیروزی ماست و ان شاءالله با ایستادگی که همه ارکان و مردم داشتند و داریم، شاهد پیروزی قطعی ایران خواهیم بود و دشمن تسلیم خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای اداری استان اردبیل در شهرستان گِرمی همچنین افزود: اقداماتی که برای خدمت به مردم در استان اردبیل و شهرستان گرمی صورت گرفته مایه خوشحالی است و افتتاح راه آهن اردبیل در شرایط جنگی و کمبود بودجه از افتخارات دولت است و دولت هم با رویکرد لازم مسائل را رفع می‌کند و در هر استانی که توفیق حضور پیدا می‌کنم، استانداران با تفویض اختیار رئیس جمهور، متناسب با ظرفیت‌ها و کار‌ها تلاش می‌کنند و نوآوری در مدیران اجرایی در استان‌ها ایجاد شده است.