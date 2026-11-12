همایش تخصصی کاشت، داشت و برداشت مکانیزه چغندرقند با حضور کارشناسان، کشاورزان و تولیدکنندگان چغندرقند از ۱۳ استان کشور در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش تخصصی کاشت، داشت و برداشت مکانیزه چغندرقند با حضور کارشناسان، کشاورزان و تولیدکنندگان چغندرقند از ۱۳ استان کشور و با هدف افزایش ضریب مکانیزاسیون در تولید این محصول استراتژیک برگزار شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در این همایش با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین و مکانیزاسیون بخش کشاورزی در افزایش بهره وری و پایداری منابع تولید از جمله آب و خاک از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: شکر محصول نهایی و استحصال شده از چغندرقند است و از کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور، می‌تواند از این نظر مورد اهمیت قرار گیرد و در مراحل کاشت، داشت و برداشت آن از مکانیزاسیون استفاده کرد.

حمیدرضا کتان فروش افزود: امیذواریم نتایجی که از این نشست حاصل می‌شودو بحث‌های تخصصی که مطرح می‌شود بتواند موجبات استفاده از ظرفیت‌های مکانیزاسیون استان را در سراسر کشور فراهم کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی هم گفت: استان مرکزی جزو ۱۰ استان برتر کشور در تولیدات کشاورزی است و دارای ظرفیت‌های بسیار در تولید ماشین آلات و اَدوات کشاورزی است.

جید آنجفی از اختصاص ۹ همت به توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی در کشور خبر داد که تاکنون شش همت آن تخصیص پیدا کرده و بخش قابل توجهی از آن در استان‌های مختلف جذب شده است.

سید محمد جمالیان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بخش کشاورزی را یکی از مولفه‌های امنیت غذایی کشوردانست که استفاده از فناوری، تکنولوزی‌های جدید و افزایش مکانیزاسیون در این بخش امری ضروری ست.

محمد باقر آقا علیخانی معاو ن امور اقتصادی استاندار مرکزی هم گفت: حوزه کشاورزی یکی از بخش مهم اقتصادی کشور است که بایستی به آن توجه ویژه شود.

در پایان شرکت کنندگان در همایش از نمایشگاه تولیدات ادوات و تجهیزات کشاورزی بازدید و در جریان این توانمندی‌ها قرار گرفتند.