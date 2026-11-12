به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ احمدی گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در یکی از منازل شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی منزل مذکور شدند و پس از هماهنگی‌های قضائی، بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سرهنگ احمدی با اشاره به کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۸ میلیارد ریال، از تشکیل پرونده‌ای در این راستا جهت انجام تحقیقات تکمیلی خبر داد.