معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران از تولید حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع فرش دستباف در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: میزان تولید در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده است.

یاسر حنیفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به روند تولید فرش دستباف کشور گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از فعالان این حوزه، تولید فرش دستباف در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود یک میلیون مترمربع بوده که این رقم در پایان شش‌ماهه نخست سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع رسیده است.

وی افزود: بر این اساس، در دو ماه پنجم و ششم امسال حدود ۵۰۰ هزار مترمربع به میزان تولید فرش دستباف کشور اضافه شده است و تولید شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور تقریبی بدون تغییر بوده است.

معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران با اشاره به ظرفیت تولید این صنعت اظهار کرد: ظرفیت سالانه تولید فرش دستباف در کشور حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع است و تداوم فعالیت تولیدکنندگان و بهبود شرایط بازار می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت را فراهم کند.

حنیفی با بیان اینکه تولید فرش دستباف تابعی از وضعیت صادرات و فروش است، گفت: کاهش صادرات در سال‌های اخیر و محدود شدن بازار‌های فروش داخلی و خارجی بر میزان تولید نیز تأثیر گذاشته است.

وی میزان تولید فرش دستباف در سال ۱۴۰۴ را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار مترمربع بود که از کاهش حدود ۶ درصدی تولید حکایت دارد.

حنیفی با اشاره به آغاز سال جاری در شرایط جنگی اظهار کرد: پس از برگزاری نمایشگاه فرش دستباف، جنگ رمضان و حمله به ایران آغاز شد و این شرایط در کنار مشکلات تأمین مواد اولیه و وابستگی آن به واردات و تخصیص ارز، بر فعالیت این صنعت تأثیر گذاشت.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، فعالیت واحد‌های تولیدی آغاز شده و سفارش‌های سنتی همچنان برقرار است. از آنجا که بخش عمده تولید فرش دستباف در کشور به‌صورت خانگی و غیرمتمرکز انجام می‌شود، تعدیل نیروی انسانی در این بخش به گستردگی واحد‌های متمرکز نیست؛ هرچند برخی واحد‌های بزرگ با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

این مقام مسئول تأکید کرد: ظرفیت‌های تولید فرش دستباف کشور همچنان پابرجاست و در صورت بهبود شرایط کشور و صادرات، امکان تداوم و تقویت تولید وجود دارد. درخواست‌های تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه نیز نشان می‌دهد که فعالیت این بخش ادامه دارد.

شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار قالیباف در کشور

حنیفی درباره وضعیت قالیبافان کشور اظهار کرد: بر اساس آمار‌های موجود، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار قالیباف دارای کارت شناسایی در کشور شناسایی شده‌اند؛ با این حال، همه این افراد به‌صورت تمام‌وقت فعالیت نمی‌کنند.

وی افزود: قالیبافی در بسیاری از مناطق کشور شغل دوم، مکمل یا فصلی محسوب می‌شود و بخشی از قالیبافان به دلیل نوع و میزان فعالیت خود، شرایط لازم برای برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان را ندارند.

معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران با اشاره به قانون بیمه اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر از این قانون بهره‌مند هستند که حدود ۱۵۲ تا ۱۵۳ هزار نفر از آنان مستقیماً از محل فعالیت قالیبافی تحت پوشش بیمه قرار دارند.

وی توضیح داد: بیمه قالیبافان از نوع بیمه‌های حمایتی است و سهم ۲۰ درصدی کارفرما باید از سوی دولت پرداخت شود. با افزایش سالانه حداقل حقوق و دستمزد، میزان سهم دولت برای پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی نیز افزایش می‌یابد و تأمین بودجه مورد نیاز همواره با چالش‌هایی همراه بوده است.

حنیفی افزود: پوشش کامل بیمه‌ای قالیبافان به تخصیص بودجه قابل توجهی نیاز دارد؛ از این رو، استفاده از ظرفیت‌های دیگر بیمه‌ای، از جمله صندوق بیمه روستاییان و عشایر و بیمه زنان خانه‌دار، در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: توافقات خوبی برای استفاده از این ظرفیت‌ها انجام شده است تا افرادی که به‌صورت فصلی، پاره‌وقت یا غیرمستمر قالی‌بافی می‌کنند نیز بتوانند متناسب با شرایط خود از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.

استان‌های پیشتاز در تولید فرش دستباف

حنیفی درباره پراکندگی جغرافیایی تولید فرش دستباف در کشور گفت: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس و خراسان از مناطق مهم تولید فرش دستباف هستند. استان خراسان، به‌ویژه در حوزه تولید کارگاهی و جمع‌بافی، سهم قابل توجهی دارد و آذربایجان شرقی نیز از استان‌های دارای ظرفیت بالای تولید کارگاهی است.

وی افزود: استان‌های مرکزی، همدان، کردستان و زنجان نیز بخش قابل توجهی از تولید فرش دستباف را بر عهده دارند. البته در حال حاضر در همه استان‌های کشور، واحد‌های تولیدی فرش به‌صورت خوداشتغالی یا کارگاهی فعالیت می‌کنند.

معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران با اشاره به گستردگی اشتغال در این صنعت گفت: در زنجیره تأمین و تولید فرش دستباف، با کنار گذاشتن بخش فروش و تجارت، نزدیک به دو میلیون نفر فعالیت دارند.

حنیفی در پایان تأکید کرد: تداوم تولید فرش دستباف به تأمین به‌موقع مواد اولیه و بهبود شرایط صادرات وابسته است و تسهیل واردات ابریشم و پشم، در کنار حفظ بازار‌های سنتی و سفارش‌های موجود، می‌تواند به استمرار فعالیت تولیدکنندگان این صنعت کمک کند.





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