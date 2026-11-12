معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش در سفر به استان هرمزگان، مرکز رفاهی فرهنگیان جزیره هرمز را با هدف ارائه خدمات رفاهی بهتر و تکریم مقام معلمان افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سفر دکتر علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و دکتر منوچهر ضیائی، مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان به جزیره هرمز، چند طرح و برنامه مهم رفاهی و آموزشی در منطقه اجرا و بررسی شد.

در ادامه برنامه‌ها، مسئولان با حضور در دبستان شهید ابراهیم سلامتی، ضمن بازدید از این آموزشگاه و دیدار صمیمانه با دانش‌آموزان، روند اجرای آیین توزیع شیر رایگان مدارس را در این منطقه به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند.

در این سفر، «مرکز رفاهی آموزشی فرهنگیان هرمز» با هدف تکریم مقام شامخ معلمان و ارائه خدمات مطلوب‌تر رفاهی، اقامتی و فرهنگی به فرهنگیان عزیز در این جزیره راهبردی افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

بازدید از اردوگاه دانش‌آموزی منطقه هرمز و بررسی میدانی وضعیت فضا‌های اردویی این منطقه نیز از دیگر محور‌های اصلی این سفر یک‌روزه بود.

این سفر با هدف ارتقای زیرساخت‌ها، پیگیری مطالبات و توسعه سطح خدمات‌رسانی به فرهنگیان و دانش‌آموزان منطقه هرمز انجام شد و دستاورد‌های ارزشمندی را به همراه داشت.