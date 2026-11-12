رئیس کمیته فرهنگی اربعین، در یادداشتی با موضوع «سلوک فاطمی در سنجه قرآنی»، به تبیین جایگاه والای سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و پیوند ناگسستنی آن با معیارهای توحیدی قرآن کریم پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید احمدی با استناد به آیات قرآن کریم، از جمله آیه «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ»، تأکید کرد که معیار اصلی سنجش دینداری و اصالت در عملکرد مؤمنان، «توحید» و «اخلاص» است.

وی خاطرنشان کرد که ایمان واقعی تنها به باور‌های ذهنی محدود نمی‌شود، بلکه باید از طریق اخلاص در عمل و پیراستن رفتار از هرگونه وابستگی غیرخدایی (شرک)، در سیره فرد تجلی یابد.

رئیس کمیته فرهنگی اربعین در این یادداشت با تحلیل ابعاد مختلف سیره حضرت زهرا (س)، بر این نکته تأکید کرد که سلوک ایشان در سه حوزه «اندیشه»، «عبادت» و «جهاد»، مظهر تمام‌عیار توحید و اخلاص در مواجهه با چالش‌های دوران است.

وی افزود که نورانیت اندیشه و بصیرت در سیره ایشان، ریشه در استواری توحید در قلب دارد و این توحید، در کنش‌های اجتماعی ایشان از جمله دفاع از حق و حمایت از نیازمندان، به شکلی بی‌بدیل نمود یافته است.

احمدی در بخش دیگری از این نوشتار، با اشاره به خطبه فدکیه، سیره حضرت فاطمه (س) را الگویی برای اهل ایمان معرفی کرد و خاطرنشان ساخت که عبادت و عملِ فاقد پشتوانه توحیدی و اخلاص، در دیدگاه قرآن بی‌ثمر خواهد بود.

وی در نهایت، سیره فاطمی را به‌عنوان الگوی جامع برای دستیابی به دینداری اصیل و تحقق بخشیدن به مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره معرفی نمود.