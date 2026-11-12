به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محسن جبارنژاد گفت: این طرح با هدف گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی آسان‌تر مردم به منابع مطالعاتی و خدمات کتابخانه‌ای برای نخستین بار با این گستردگی در استان اجرا می‌شود.

وی گفت: این سه دستگاه کتابخانه سیار هم‌زمان با هفته کتاب به استان اختصاص می‌یابد که مراحل جذب و به‌کارگیری رانندگان این خودرو‌ها در حال انجام است.

وی افزود: پس از تأمین نیروی انسانی متخصص، این کتابخانه‌ها در سه حوزه اصلی استان مستقر می‌شوند و روستا‌های فاقد کتابخانه و مناطق محروم را تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای هر یک از این کتابخانه‌های سیار نقاط مشخصی به‌عنوان محل ارائه خدمات تعیین خواهد شد عنوان کرد: هدف این است که ساکنان مناطق دورافتاده نیز بدون نیاز به طی مسافت طولانی، به کتاب و خدمات فرهنگی دسترسی داشته باشند.

جبارنژاد با اشاره به اینکه فعالیت این کتابخانه‌ها فقط به امانت کتاب محدود نمی‌شود گفت: برگزاری نشست‌های کتاب‌خوانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ارائه خدمات مطالعاتی از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی ادامه داد: این خودرو‌ها با برخورداری از امکانات و تجهیزاتی مانند لپ‌تاپ، میز و صندلی سیار، زمینه برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی را در روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار فراهم می‌کنند.