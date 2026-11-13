به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سوم جمادی الثانی سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) دختر گرامی پیامبر اسلام (ص) و همسر فداکار حضرت علی (ع) است. بانوی بزرگواری که در دوران کوتاه زندگی خود منشا برکات بسیاری برای اسلام و مسلمانان شد.

حضرت فاطمه (س) یکی از پنج تن آل عبا و چهارده معصوم است که پیامبر گرامی اسلام او را ازبرترین زنان دو عالم معرفی کرده است.

پدر ایشان حضرت محمد صلی الله علیه و مادرشان خدیجه کبری سلام الله علیها نام دارد. حضرت زهرا (س) همسر امام علی (ع) و مادر گرانقدر امام حسن (ع)، امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و‌ام‌کلثوم است.

در قرآن کریم آیه تطهیر، سوره کوثر، آیه اطعام و آیه مودت در شأن این بانوی بزرگوار نازل شده است. حضرت زهرا (س) در بیستم جمادی‌الثانی سال پنجم پس از بعثت در مکه مکرمه به دنیا آمد و پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، در سال ۱۱ هجری قمری به شهادت رسید.

حضرت فاطمه زهرا (س) در طول زندگی خود برای حفظ اسلام ناب محمدی، ادای حق ولایت و پا نگرفتن منافقین تلاش فراوانی کردند و در نهایت برای تحقق این اهداف به شهادت رسیدند.