دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان از اجرای چند فقره حکم قطعی قضایی و رفع تصرف از مجموع ۱۰۱ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن صادقیان بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، حفاظت از انفال و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، چند فقره از پرونده‌های شعبه اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان دشت آزادگان تعیین تکلیف و احکام قطعی صادره در خصوص رفع تصرف از مجموع ۱۰۱ هزار مترمربع (بالغ بر ۱۰ هکتار) از اراضی منابع ملی اجرا شد.

وی افزود: این عملیات در پلاک‌های ثبتی ۲۸۸۴ و ۲۶۶۵ بخش ۹، موسوم به «فای شنیشل» و «مابقی بیت راشد»، با حضور نماینده دادستان، مأموران نیروی انتظامی پاسگاه الله‌اکبر و کلانتری ۱۳ بستان و نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشت آزادگان انجام شد.

صادقیان با تأکید بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی، اظهار داشت: صیانت از حقوق بیت‌المال و حفاظت از انفال از اولویت‌های دستگاه قضایی است و اجرای احکام قطعی در این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.