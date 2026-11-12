قدرت الله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان از پیشرفت ۷۵ درصدی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان خبر داد و از شهروندان خواست تا با مراجعه به سامانه «دولت من»، در تکمیل دقیق داده‌های توسعه‌ای استان مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عابدی با اشاره به آغاز ارسال پیامک‌ها از امروز با سرشماره معتبر MARKAZ-AMAR (علاوه بر اطلاع‌رسانی در پیام‌رسان‌ها) برای خانوار‌های هدف، تصریح کرد: از خانوار‌های محترم تقاضا داریم در صورت دریافت پیامک، با مراجعه به سامانه «دولت من» و ورود به بخش سرشماری، اطلاعات خود شامل کد ملی سرپرست و اعضا، وضعیت مسکن، تحصیل، اشتغال و تاریخ تولد را ثبت نمایند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان، دقت اطلاعات ثبتی را مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌های استان خواند و افزود: هدف ما از اجرای این سرشماری، دستیابی به داده‌های دقیق برای تدوین اسناد توسعه استان و رفع نظام مسائل گلستان است. هرچه این اطلاعات دقیق‌تر باشد، برنامه‌ریزی‌ها واقعی‌تر بوده و حقوق مردم شریف استان در حوزه اعتبارات ملی، جذب منابع تسهیلاتی و تعریف سرانه‌ها به شکلی عادلانه‌تر ادا خواهد شد

وی در خصوص وضعیت خانوار‌های غائب در زمان مراجعه مأموران نیز توضیح داد: برای خانوار‌هایی که در زمان حضور مأموران در منزل حضور نداشته‌اند، برگه «خانوار غائب» حاوی شماره تماس اختصاصی ستاد‌های شهرستانی (با پیش‌شماره ۵ رقمی ۴۰۰۲۰، نظیر ۴۰۰۲۰۱۰۵ در گرگان) به داخل منازل انداخته می‌شود

این خانوار‌ها می‌توانند ضمن تماس با ستاد، اطلاعات خود را به صورت تلفنی اعلام نموده و یا زمان مناسب برای مراجعه مجدد مأموران را هماهنگ نمایند.

عابدی در پایان خاطر نشان کرد: به استناد ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران، تمام اطلاعاتی که از خانوار‌ها دریافت می‌شود، کاملا محرمانه است.