۲ هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز آذربایجان غربی در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بسیج دانش‌آموزی آذربایجان غربی از اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردو‌های راهیان نور خبر داد.

جهانگیر اسلام‌پرست در آیین افتتاحیه اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزی با اشاره به اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: دانش‌آموزان دختر در مرحله نخست این اردو‌ها به مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند و دانش‌آموزان پسر نیز در آذرماه عازم این مناطق خواهند شد.

وی با بیان اینکه اردو‌های راهیان نور فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: هدف از برگزاری این اردوها، تبیین رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس، انتقال ارزش‌های آن دوران به نسل جوان و آشنایی نزدیک دانش‌آموزان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس است.

اسلام‌پرست تأکید کرد: حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی، زمینه‌ای برای درک بهتر مفاهیم ایثار، مقاومت، مسئولیت‌پذیری و تقویت هویت ملی و دینی در نسل نوجوان فراهم می‌کند.