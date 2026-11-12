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۲ هزار و ۱۰۰ دانشآموز آذربایجان غربی در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بسیج دانشآموزی آذربایجان غربی از اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ دانشآموز دختر و پسر استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردوهای راهیان نور خبر داد.
جهانگیر اسلامپرست در آیین افتتاحیه اردوهای راهیان نور دانشآموزی با اشاره به اعزام ۲ هزار و ۱۰۰ دانشآموز دختر و پسر استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: دانشآموزان دختر در مرحله نخست این اردوها به مناطق عملیاتی اعزام شدهاند و دانشآموزان پسر نیز در آذرماه عازم این مناطق خواهند شد.
وی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: هدف از برگزاری این اردوها، تبیین رشادتها و فداکاریهای رزمندگان دوران دفاع مقدس، انتقال ارزشهای آن دوران به نسل جوان و آشنایی نزدیک دانشآموزان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس است.
اسلامپرست تأکید کرد: حضور دانشآموزان در مناطق عملیاتی، زمینهای برای درک بهتر مفاهیم ایثار، مقاومت، مسئولیتپذیری و تقویت هویت ملی و دینی در نسل نوجوان فراهم میکند.