بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در یزد یک نفر فوت و چهار نفر مصدوم شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اورژانس استان یزد گفت: بامداد امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در شهرک صنعتی به سمت میدان جهاد، راننده خودرو فوت و چهار نفر مصدوم شدند.

جواد سهیلی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شده و مصدومان را جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.

پلیس راهور استان یزد علت واژگونی را سرعت بالا و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه بوده اعلام کرد.

راننده این خودرو یک پسربچه ۱۶ ساله بوده که متاسفانه در این حادثه جان باخت.