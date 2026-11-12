به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمدجعفر قائم پناه در بازدید از محل جنایت آمریکا در دبستان شجره طیبه میناب، به بدن سوخته کودکان اشاره کرد و افزود: ملت ایران جنایت آمریکا را به یاد دارند و به همراه دولت تا پیروزی کامل مقابل دشمن ایستاده‌اند.

وی با خانواده‌های شماری از بازماندگان و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب دیدار کرد و گفت: دولت با همه توان برای کاهش درد و رنج کودکان، با کمک‌های پزشکی و روان شناسی یاری می‌رساند.

بیشتر بخوانید: ادای احترام معاون اجرایی رئیس‌جمهور به شهدای دانش‌آموز میناب در گلزار شهدا

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: من امروز از طرف رئیس جمهور به شهدا و خانواده‌های آنان و جان بازان حادثه ادای احترام می‌کنم و سخنان و رنج‌های آنان را می‌شنوم تا برای پاسخگویی به آنان تدبیری اندیشیده شود.

در ادامه سفر معاون اجرایی رئیس جمهور از بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی میناب بازدید می‌کند.