رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاری استان هرات افغانستان گفت: موقعیت راهبردی هرات و توانمندی‌های بخش خصوصی دوطرف، فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری و گسترش صادرات خوزستان به افغانستان فراهم کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد یونس قاضی‌زاده در نشست هم‌اندیشی اتاق‌های بازرگانی اهواز و هرات که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با ابراز خرسندی از آغاز گفت‌وگوهای مستقیم اقتصادی میان دو طرف، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تحول در شیوه‌های مدیریت تعاملات تجاری تاکید کرد.

او با اشاره به جایگاه اقتصادی استان هرات در افغانستان اظهار کرد: این استان با جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر و برخورداری از منابع طبیعی غنی، یکی از کانون‌های اصلی تجارت افغانستان است. اتاق بازرگانی هرات نیز با بیش از ۱۰ هزار عضو و ۲۴ اتحادیه تخصصی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاری هرات با اشاره به موقعیت ترانزیتی این استان افزود: برخورداری هرات از ۲ بندر خشک راهبردی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی افغانستان با کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی با خوزستان ایجاد کرده است.

قاضی‌زاده با اشاره به سابقه مبادلات تجاری میان فعالان اقتصادی ۲ منطقه بیان کرد: تجار هرات از گذشته تاکنون در زمینه خرید محصولات فولادی و پتروشیمی از خوزستان فعالیت داشته‌اند و کیفیت و مزیت قیمتی این محصولات، زمینه مناسبی برای افزایش مبادلات فراهم کرده است.

او با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی دوطرف به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، گفت: در دوره جدید مدیریتی اتاق بازرگانی هرات، تلاش می‌کنیم با عبور از ساختارهای سنتی، زمینه شکل‌گیری یک نهاد تجاری پویا و کارآمد را فراهم کنیم و از توانمندی‌های بخش خصوصی برای توسعه روابط اقتصادی بهره ببریم.

رئیس اتاق بازرگانی هرات، ایجاد کانال ارتباطی مستقیم میان ۲ اتاق بازرگانی را از الزامات توسعه همکاری‌ها دانست و افزود: تبادل اطلاعات اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، انتشار تقویم‌های تجاری و ارائه اطلاعات فنی می‌تواند به شناخت بهتر فرصت‌های همکاری و تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی اهواز و هرات کمک کند.

قاضی‌زاده همچنین از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک همکاری‌های اقتصادی استقبال کرد و گفت: این کمیته با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و مجموعه‌های اداری ۲ اتاق تشکیل می‌شود تا موضوعاتی مانند شناسایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور روادید، رفع موانع گمرکی و روان‌سازی مبادلات مالی را پیگیری کند.

او با دعوت از فعالان اقتصادی خوزستان برای سفر به هرات و بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری این استان اظهار کرد: آمادگی داریم میزبان هیات‌های اقتصادی خوزستان باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاری هرات با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در این استان، حضور شرکت‌های ایرانی در این رویدادها را زمینه‌ای برای تقویت ارتباطات اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد: با استمرار گفت‌وگوهای دوجانبه، حجم مبادلات تجاری میان خوزستان و هرات افزایش یابد.

استان هرات در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم تجارت و ترانزیت میان ایران و افغانستان مورد توجه قرار گرفته است؛ در این چارچوب، توسعه خط‌آهن خواف–هرات، افزایش ظرفیت مبادلات در گذرگاه اسلام‌قلعه و تسهیل روند انتقال کالا از محورهای مورد تاکید دو کشور بوده است.

همچنین مقام‌های هرات و ایران نیز در ماه‌های اخیر بر افزایش حجم ترانزیت کالا و استفاده بیشتر از ظرفیت این مسیر ریلی برای توسعه تجارت تاکید کرده‌اند.

در مهرماه امسال، مقام‌های هرات و هیات وزارت راه و شهرسازی ایران درباره توسعه خط‌آهن هرات–خواف، افزایش تجارت و ترانزیت و مشکلات صادرات و واردات در اسلام‌قلعه گفت‌وگو کردند.