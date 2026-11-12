پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، روز چهارشنبه با حضور پرشور مردم، مسئولان و خانواده‌های شهدا در شهرستان میاندوآب تشییع و طی مراسمی با حضور اقشار مختلف، یاد و خاطره رزمندگان این دوران گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آیین تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام با حضور نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی، مسئولان ارشد شهرستان و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

در طول مسیر تشییع، اقشار مختلف مردم از جمله خانواده‌های شهدا و نسل جوان با همراهی پیکر مطهر این شهید، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فداکاری‌های رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

حضور گسترده و پرشور مردم میاندوآب در این مراسم، نشان‌دهنده ارادت عمیق این شهرستان به مقام شامخ شهدا و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس است. تشییع شهدای گمنام در شهر‌های مختلف کشور، همواره فرصتی برای بازخوانی و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و یادآوری فداکاری‌های کسانی است که جان خود را فدای امنیت و تمامیت ارضی کشور کردند.