سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از افزایش ۳۰ درصدی سطح نظارت بر بازار استان پس از راه‌اندازی قرارگاه نظارت واحد خبر داد و گفت: طی ۲۰ روز گذشته، از ۲ هزار ۸۰۰ واحد صنفی و انبار بازرسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رضا عبیات سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: در چارچوب برنامه جدید مدیریت و پایش بازار، در یک ماه گذشته ۵۶۰ گروه گشت با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان عملیاتی شده‌اند.

او افزود: فعالیت این گروه‌ها در ۲۰ روز گذشته به بازرسی از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی و انبار منجر شده است که در نتیجه آن، برای ۸۵۲ واحد متخلف پرونده تشکیل شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به تغییر رویکرد نظارت بر بازار از بازرسی‌های مقطعی به پایش مستمر و هدفمند گفت: نظارت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود و در ساعات شب، انبار‌های ذخیره کالا و مراکز پخش در اولویت فعالیت تیم‌های نظارتی قرار دارند.

عبیات ادامه داد: با عملیاتی شدن قرارگاه نظارت واحد، سطح نظارت بر بازار ۳۰ درصد افزایش یافته و علاوه بر تقویت ظرفیت گشت‌های بازرسی، الگو‌های جدیدی برای ساماندهی و هدفمند کردن فرآیند گشت‌زنی طراحی شده است.

او یکی دیگر از محور‌های برنامه نظارتی استان را شفاف‌سازی قیمت کالا‌های مصرفی عنوان کرد و گفت: هر هفته قیمت ۵۰ قلم از کالا‌های مصرفی اصلی تعیین و قیمت‌های مصوب به‌صورت مستمر به اطلاع شهروندان می‌رسد.