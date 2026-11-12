به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شورای قرارگاه محله‌محور با حضور نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تکاب، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، در چهار روستای منطقه اوریات این شهرستان برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی، این نشست‌ها با حضور حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی، محمد نیکنام فرماندار تکاب، سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، بخشدار تخت سلیمان، جمعی از مدیران ادارات و اهالی روستا‌های آق‌اطاق، آرپاچای، جداقیه و عربشاه برگزار شد.



در این نشست‌ها، مسائل و مشکلات روستاییان به‌صورت مستقیم از زبان اهالی مطرح و پس از بررسی میدانی و گفت‌و‌گو با مسئولان، تصمیمات لازم برای رفع مشکلات اتخاذ شد.



تکمیل آسفالت راه‌های روستایی، تأمین آب آشامیدنی، تأمین و تحویل به‌موقع سوخت زمستانی، تأمین نان مورد نیاز اهالی و کمک به هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستا‌های آرپاچای و آق‌اطاق از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها بود.



در همین راستا، شرکت پویا زرکان آقدره تأمین هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستا‌های آرپاچای و آق‌اطاق را برعهده گرفت.



این شرکت همچنین متعهد به آسفالت راه‌های روستایی منطقه شده که بخشی از این طرح نیز تاکنون اجرا شده است.



حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی نیز برای کمک به توسعه و بهسازی زیرساخت‌های روستای سخت‌گذر عربشاه، قول مساعدت به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به دهیاری این روستا داد.



گازرسانی به چهار روستای منطقه اوریات نیز از دیگر مطالبات مهم اهالی بود که در این نشست‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص پیگیری و فراهم‌سازی زمینه اجرای این طرح در سال‌های آینده تصمیماتی اتخاذ شد.