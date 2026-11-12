استاندار اردبیل در نشست شورای اداری شهرستان گِرمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نیروگاه انرژی خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاوات در گِرمی آماده شده و اجرای آن نیازمند دستور همکاریِ آقای وزیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ مسعود امامی یگانه از تخصیص ۳۲۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از واحد‌های اقتصادی شهرستان گِرمی در سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل خبر داد و گفت: تخصیص این میزان تسهیلات یکی از دستاورد‌های سفر رئیس‌جمهور برای استان اردبیل و شهرستان گرمی بود.

وی سد کله‌سر و پایاب ۶۰۰ هکتاری آن را از طرح های مهم شهرستان گِرمی دانست و افزود: به تازگی ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملی برای این مجموعه تامین اعتبار شده است.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در ۲ سال اخیر بیان کرد: در این مدت حدود ۳۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی با بیش از هزار میلیارد تومان هزینه در شهرستان گِرمی، و در حوزه مدرسه‌سازی که از تاکیدات رئیس‌جمهور است ۱۶ مدرسه با بیش از ۵۰۰میلیارد تومان هزینه ساخته شده، و ۶ مدرسه دیگر هم در حال ساخت است.

استاندار اردبیل آبرسانی به بخش موران و ۶۶ روستا، و اجرای بزرگراه گرمی به اردبیل و بیله‌سوار را از دیگر طرح‌های در دست اجرا و پیگیری این شهرستان عنوان کرد و گفت: در حوزه سلامت و تقویت امکانات بیمارستان ولایت گِرمی هم، در مجموع بیش از ۵۰۰میلیارد تومان هزینه شده است.

امامی یگانه همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل ۳۸۹ واحد مسکن ملی در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود این واحد‌ها تا اوایل سال آینده تکمیل شوند.

وی با اشاره به اهمیت تامین دستگاه‌ ام. آر. آی برای گِرمی به عنوان دیگر مطالبات حوزه سلامت اهالی این شهرستان افزود: مقدمات ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در گرمی هم فراهم و پروانه آن صادر شده است.

استاندار اردبیل تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری مشارکتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را هم خواستار شد.