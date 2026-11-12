به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، امام جمعه کیش و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم سخنرانی می‌ کنند.

سید مهرداد حسینی در غم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در جمع عزاداران مداحی می کند.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه از ساعت ۲۱ در میدان ساحل برگزار خواهد شد.