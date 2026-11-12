نویسنده مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی» با تأکید بر اینکه شهید حسن طهرانی‌مقدم نماد امید، خودباوری و اراده در مسیر پیشرفت کشور است، گفت: مردابدی فقط روایت زندگی یک شهید نیست، بلکه داستان زندگی ده‌ها نفر از دانشمندان، فرماندهان و نیرو‌هایی است که در شکل‌گیری صنعت موشکی کشور نقش داشتند.

معصومه سپهری، نویسنده مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اهمیت بازخوانی زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم در شرایط امروز کشور گفت: یکی از بخش‌های مهم زندگی این شهید، دوران پس از دفاع مقدس است؛ زمانی که بسیاری تصور می‌کردند با پایان جنگ، زمان استراحت و بازگشت به زندگی عادی رسیده است، اما شهید طهرانی‌مقدم با انگیزه و شتاب بیشتری مسیر تحقیقات و خودکفایی موشکی را ادامه داد.

وی افزود: امید، سرسختی، دوراندیشی و ایمان شهید طهرانی‌مقدم باعث شد نیرو‌های مجموعه نیز در شرایط دشوار پای کار بمانند. او برای پیشبرد اهدافش پیگیری می‌کرد، امکانات فراهم می‌کرد و حتی با تذکر و تشویق، انگیزه نیروهایش را زنده نگه می‌داشت.

سپهری با بیان اینکه برای تدوین این مجموعه با حدود ۱۸۰ نفر از دوستان، همرزمان، اعضای خانواده و همکاران شهید گفت‌و‌گو شده است، اظهار داشت: تلاش کردیم ابعاد مختلف شخصیت شهید را از دوران کودکی و مدرسه تا حضور در سپاه، سال‌های دفاع مقدس و فعالیت‌های موشکی بررسی کنیم؛ چراکه هرکدام از این بخش‌ها در شناخت شخصیت و مسیر زندگی او اهمیت دارد.

نویسنده مجموعه «مرد ابدی» ادامه داد: حتی موضوعاتی مانند ورزش و فعالیت‌های اجتماعی در زندگی شهید طهرانی‌مقدم هدفمند بود. او معتقد بود سلامت جسم و قدرت فکری برای انجام کار‌های بزرگ ضروری است و از همین ظرفیت‌ها برای ایجاد نشاط، همدلی و ارتباط با نیرو‌ها استفاده می‌کرد.

وی با اشاره به نقش شهید طهرانی‌مقدم در پایه‌گذاری توان موشکی کشور گفت: او فقط یک فرمانده نبود، بلکه مدیری بود که ایده می‌داد، امکانات فراهم می‌کرد، نیرو‌های متخصص را کنار هم قرار می‌داد و با وجود دشواری‌ها، اجازه نمی‌داد مسیر تحقیقات متوقف شود. بسیاری از طرح‌ها و دستاورد‌هایی که امروز از آنها نام می‌بریم، حاصل سال‌ها تلاش و پیگیری او و مجموعه‌ای از متخصصان است.

سپهری با تأکید بر اینکه نباید نقش علم و تلاش شبانه‌روزی را در موفقیت‌های موشکی نادیده گرفت، افزود: شهید طهرانی‌مقدم در کنار اعتقاد و توسل، بر تلاش علمی، مهندسی معکوس، طراحی‌های جدید و میدان دادن به جوانان تأکید داشت. او باور داشت که می‌توان با تکیه بر ایمان، دانش و اراده، عقب‌ماندگی‌های کشور را جبران کرد.

وی در ادامه به نقش فرماندهان و نیرو‌های جوان در این مسیر اشاره کرد و گفت: از جمله افرادی که در این مجموعه با آنها گفت‌و‌گو کردیم، سردار سیدمجید موسوی و مجید نواب هستند که در سنین جوانی همراه شهید طهرانی‌مقدم در مأموریت‌های مختلف حضور داشتند. هدف ما این بود که نقش افرادی که سال‌ها در گمنامی فعالیت کردند، برای نسل امروز روایت شود.

نویسنده «مرد ابدی» با بیان اینکه این مجموعه تنها زندگی‌نامه شهید طهرانی‌مقدم نیست، تصریح کرد: به تعبیر یکی از استادان، این کتاب زندگی‌نامه ده‌ها نفر است؛ دانشمندانی که در بخش‌های مختلف صنعت موشکی تلاش کردند و شهدایی که در این مسیر به شهادت رسیدند. تلاش کردیم نام و نقش این افراد نیز در تاریخ ثبت شود.

سپهری با اشاره به تأثیر مطالعه این مجموعه بر مخاطبان گفت: برخی خوانندگان پس از مطالعه کتاب به من گفته‌اند که احساس ناامیدی‌ آنها از بین رفته و با خواندن این روایت‌ها، احساس عزت، قدرت و شجاعت بیشتری پیدا کرده‌اند. به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین پیام‌های زندگی شهید طهرانی‌مقدم همین امید و خودباوری است.

وی همچنین از دشواری‌های تحقیق و نگارش این مجموعه خبر داد و افزود: کار تحقیق از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و تا زمان انتشار کتاب در سال ۱۴۰۳ ادامه داشت. در این مسیر بیش از ۵۰۰ ساعت مصاحبه انجام دادیم و حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار صفحه متن را بررسی و پردازش کردیم تا این مجموعه به نتیجه برسد.

سپهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید طهرانی‌مقدم در زندگی خانوادگی گفت: در کنار همه فعالیت‌های نظامی و علمی، او همسری مهربان، پدری دلسوز و فردی عاطفی در خانواده بود. روابط خانوادگی او نشان می‌دهد که قدرت و مسئولیت‌پذیری در عرصه‌های بزرگ، منافاتی با عشق، محبت و توجه به خانواده ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: «مرد ابدی» می‌تواند برای نسل جوان الگویی از سخت‌کوشی، شجاعت، مدیریت، امید و استفاده درست از فرصت‌های زندگی باشد؛ چراکه شهید طهرانی‌مقدم باور داشت باید راهی در کشور ایجاد که دیگران هم بتوانند با تکیه بر آن، مسیر پیشرفت را ادامه دهند.





معصومه سپهری متولد 1352 در تبریز و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی است. کتاب های «نورالدین پسر ایران»، «لشکر خوبان» و «یک جعبه شیرینی یک گلوله»آثاری است که از خانم سپهری منتشر شده است.