کارشناس هواشناسی از تداوم هوای پایدار و افزایش تدریجی دما در مازندران تا پایان یکشنبه خبر داد و گفت: از بامداد دوشنبه سامانه بارشی جدید وارد استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم هوای پایدار و افزایش تدریجی دما در مازندران تا پایان یکشنبه خبر داد و گفت: از بامداد دوشنبه با ورود سامانه بارشی، بارندگی و وزش باد نسبتاً شدید در استان پیش‌بینی می‌شود.

فرجی افزود: امروز پنجشنبه ۲۱ آبان، با کاهش ناپایداری‌های جوی، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و این شرایط تا اواخر وقت یکشنبه ادامه دارد.

وی با اشاره به روند افزایشی دما در این مدت گفت: افزایش دما به‌ویژه در ساعات روز محسوس‌تر خواهد بود و در مناطق ساحلی و جلگه‌ای نیز احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: از اواخر وقت یکشنبه و بامداد دوشنبه، با افزایش ناپایداری‌ها از سمت غرب استان، ابرناکی، وزش باد نسبتاً شدید و رگبار باران و رعدوبرق آغاز می‌شود.

فرجی گفت: روز دوشنبه آسمان استان عمدتاً ابری و همراه با کاهش دما و بارندگی در مناطق مختلف خواهد بود و در ارتفاعات نیز بارش پراکنده باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دریا نیز افزود: از ظهر امروز به‌تدریج موج کوتاه در دریا شکل می‌گیرد و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.