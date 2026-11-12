جلسه داوری ۵۳ تیم راه‌یافته به مرحله استانی لیگ کتابخوانی، امروز برای رسیدن به مرحله کشوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله استانی لیگ کتابخوانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با عنوان «مسجد، محله و کتابخانه» امروز آغاز به کار کرد.

از بین ۵۳ تیم راه‌یافته به مرحله استانی لیگ کتابخوانی، امروز (پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵) و در آستانه سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، جلسه داوری مرحله استانی آغاز شد.

شیوه برگزاری این مرحله بدین ترتیب است که با گروه‌های مربوطه به صورت تصویری ارتباط به عمل می‌آید و تیم‌ها در قالب گروه سه نفره به صورت شفاهی به سوالات هیئت داوران پاسخ می‌دهند و در آزمون شرکت می‌کنند.

منابع آزمون به شرح ذیل است:

کتاب‌های سرداران ایران (آریوبرزن) و کلوچه‌های خدا برای کودکان (۷ تا ۱۱ سال)

و کتاب‌های تن تن و سندباد و شازده کوچولو برای نوجوانان (۱۲ تا ۱۷ سال)

نوع امتیازگیری تیم‌ها به شرح ذیل است:

آزمون سرعت شامل شخصیت ها، وقایع اصلی، مکان‌ها و اطلاعات مستقیم کتاب، ۲۰ امتیاز

آزمون مفهومی شامل پیام اصلی و محتوای کتاب، بررسی میزان فهم و دریافت اعضا از کتاب، ۲۰ امتیاز

آزمون تحلیل، استدلال و گفت‌و‌گو شامل توانایی اعضا در تحلیل محتوای کتاب و ارتباط آن با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی، پیام اصلی کتاب، ویژگی شخصیت‌های کتاب و چگونگی کاربرد مفاهیم کتاب در زندگی روزمره، ۳۰ امتیاز

نمره آزمون مقدماتی، ۳۰ امتیاز

جمع امتیاز کسب شده حداکثر ۱۰۰ امتیاز می‌شود

نحوه امتیاز دهی به تیم‌ها عبارت است از: جمع امتیازات گرفته شده تیم مورد نظر از سه داور آزمون، تقسیم بر سه، که میانگین نمره برای تیم مورد نظر لحاظ خواهد شد.

هیئت داوران این لیگ عبارتند از: مجتبی میرزایی‌نسب، مدیر ستاد کانون‌های مساجد استان قزوین، مسیح لهراسبی، مدیر ستاد کانون‌های مساجد استان تهران و جواد زاهدی، مدیر اداره کتابخانه‌های مساجد کشور.

پس از جمع بندی امتیازات گروه‌ها و ارزیابی هیئت داوران، تیم‌های راه یافته به مرحله کشوری لیگ کتابخوانی معرفی خواهند شد.

گفتنی است، تیم‌های راه یافته به مرحله کشوری کانون‌های مساجد می‌بایست با تیم‌های منتخب نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به رقابت بپردازند.